Расширенное заседание коллегии прокуратуры Республики Коми

Владимир Уйба принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Республики Коми.

Заседание состоялось 5 февраля. Повестка – об итогах работы органов прокуратуры Республики Коми по укреплению законности и правопорядка за 2020 год.

Глава Республики Коми отметил значимость работы, которую проводит прокуратура Республики Коми по обеспечению соблюдения законности и правопорядка, восстановлению нарушенных прав граждан и защите интересов государства.

https://rkomi.ru/news/530