Ответы Главы Республики Коми Владимира Уйба на вопросы жителей республики от 1 февраля 2021 года

00:43 — о сокращении количества коек для пациентов с covid-19.

03:36 — где в Коми можно сделать прививку от covid-19.

06:30 — о поступлении в Коми новых автомобилей скорой медицинской помощи.

09:47 — о результатах обращения Главы Республики Коми к Президенту России.

11:12 — как решить проблему с безнадзорными собаками.

13:32 — мнение о проекте «Социальный кинолог».

14:37 — о выплатах за добычу волков.

18:17 — о результатах поездки в Усть-Цилемский район (капремонт школы в Бугаево после подтопления, меры поддержки для сельских тренеров, ремонт дороги «Ираёль – Ижма – Усть-Цильма», водоснабжение д. Карпушевка).

25:06 — о вкладе промышленных предприятий в развитие республики.

31:33 — как в Коми улучшают жилищные условия граждан.

33:29 — о праздновании 100-летия Республики Коми.