Депутаты и общественники продолжают комментировать Стратегию социально-экономического развития республики до 2035 года. Программу представил Глава Коми Владимир Уйба. Системный подход, глубокая профессиональная проработка, и, самое главное, обозначенные инструменты достижения цели. Такую оценку документу дала Надежда Дорофеева. Председатель комитета регионального Госсовета по соцполитике отметила — в этом году в Коми предусмотрено 100 миллионов на развитие промышленности.