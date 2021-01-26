Волонтеры приостановили поиски ухтинки Натальи Баскаковой до появления новой информации об обстоятельствах этого инцидента. Напомним, девушка перестала выходить на связь 2 января. Спустя четыре дня начались масштабные поиски с привлечением волонтеров. 8 января в лесу нашли тело Павла Калинина, который пропал вместе с Натальей. Мужчина замерз в полутора километрах от дороги возле первых водненских дач. Поиски Натальи Баскаковой возобновятся, если появится какая-либо дополнительная информация – сообщил руководитель некоммерческой организации «Ухтаспас» Василий Гермогенов, в противном случае уже после того, как сойдет снег.