В Коми коммуналка за год подорожала в среднем на 3,5%

Это данные за период с декабря 19-го по декабрь 20-го года. Согласно распоряжению правительства, плата каждого жителя за коммунальные услуги с 1 января 20-го года не может вырасти по отношению к декабрю 2019 -го более чем на 6 целых, 4 десятых процента. В целях принятия оперативных мер, направленных на недопущение роста выше установленных ограничений, в Коми осуществляется ежемесячный мониторинг по каждому виду коммунальных услуг, во всех населенных пунктах.