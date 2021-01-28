В Ухте создана первая в республике выездная служба паллиативной медпомощи детям.

Она оказывает медицинскую помощь неизлечимо больным детям города и близлежащих районов. В состав службы входят: педиатр, старший фельдшер, реаниматолог–анестезиолог и невролог. Есть психолог и социальный работник. Все специалисты прошли обучение в Москве. С ноября прошлого года бригада выполнила 46 выездов к 24 детям с паллиативным статусом. Паллиативная медицинская помощь способствует улучшению качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями и направлена на поддержку его семьи – отметил главный врач Ухтинской детской больницы Марат Нуриев. На комплектование штатов медицинским персоналом и оснащение отделения оборудованием Минздрав Коми выделил более пяти миллионов рублей.