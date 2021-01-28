Предполагаемый виновник жуткой аварии в Архангельской области принес соболезнования

Предполагаемый виновник жуткой аварии в Архангельской области, 26-летний ухтинец Никита Князькин принес соболезнования родственникам трёх погибших девушек, но сделал он это не лично, а на камеру котласских журналистов. Напомним, 15 ноября 2019 года Князькин за рулем кроссовера «Audi Q3», не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с "Фольксвагеном", в салоне которого находились три девушки. Все погибли на месте. Сам Князькин получил травмы и долго лечился, регулярно предоставлял справки, что не может присутствовать на процессе по состоянию здоровья.