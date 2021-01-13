Старый Новый Год 2021 Подарки Поздравления

Поздравляю всех со Старым Новым Годом. И выражаю огромную благодарность за подарки Алексею Заседенец с Коряжмы , Алексею Адамовичу с Симферополя, Юрию Кулагину с Уфы, Руслану Шемякину с Печоры. Поздравляю с Юбилеем 50 лет Кулакова Сергея. С днём Рождения тебя Дамир Яруллин и Виталий Колодешников ! Желаю всем крепкого здоровья , счастья и семейного благополучия ! Канал Руслана " Руслан Шемякин" https://www.youtube.com/channel/UC9Omlbb17r_o7WwQsyvGV-A Канал Дамира "ТяП ЛяП" https://www.youtube.com/channel/UCMhnSve5SIJ5T-OAdHz9qpA