Закрываем сезон рыбалки на НАЛИМА Трудовая рыбалка Часть 1 Мороз и ветер — это ЖЕСТЬ !!!

Только недавно было 10 дней сильных морозов, пару дней потепления до -25 и опять 10 дней под — 40. Но поставленные снасти нужно поднимать обязательно. Вот и приходится долбить толстенный лёд, приложив немало усилий. Но глаза боятся, руки делают. Ну а в награду за труды Печора вознаграждает отличными экземплярами пятнистых хищников. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!