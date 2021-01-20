Рабочая встреча с и.о. Председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с Евгением Ефремовым, исполняющим обязанности Председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми.

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия между Правительством Республики Коми и Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России по патриотическому воспитанию молодёжи, подготовке юношей и девушек к службе в вооружённых силах, дополнительному образованию детей и подростков.

Евгений Ефремов назначен исполняющим обязанности Председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми 1 декабря 2020 года. Глава Республики Коми Владимир Уйба пожелал новому руководителю успехов и выразил готовность оказать всемерную поддержку в решении задач, которые стоят перед Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России.

https://rkomi.ru/news/481