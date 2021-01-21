Чемпионат России по хоккею с мячом. Матч «Строитель» — «Ак Барс – Динамо»

ХК «Строитель» одержал пятую подряд победу в Чемпионате России по хоккею с мячом.

20 января, сыктывкарская команда обыграла казанский «Ак Барс – Динамо» со счётом 3:2. С победой болельщиков и игроков поздравил Владимир Уйба. Глава Республики Коми посетил матч, чтобы поддержать «Строитель».

«Эмоции переполняют, когда смотришь вживую, особенно когда побеждает своя команда. Я вырос в городе Шадринске Курганской области, и хоккей с мячом был там одним из любимых видов спорта. Местная команда играла во втором дивизионе, и мы болели за неё всем городом. Поэтому о хоккее с мячом знаю не понаслышке и с огромным удовольствием посмотрел сегодняшнюю игру. Желаю нашей команде «Строитель» только побед и быть всегда первой!», — отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба в беседе с журналистами после игры.

https://rkomi.ru/news/485