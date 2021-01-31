ХАРИУС в глухозимье Открытие сезона Часть 5 Лесная физкультура

Если хочешь быть здоров закаляйся, занимайся спортом, ну хотя бы физкультурой. Что мы и делаем. Даже в лесной избе на рыбалке не забываем про физические упражнения. Ну а после такой разминки можно и не одну сотню лунок пробурить…Сегодня заключительный день рыбалки. Как бы не было печально, но мы покидаем эти прекрасные места. Но мы не говорим прощай, мы говорим ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ ! ! ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283