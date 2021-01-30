ХАРИУС в глухозимье Открытие сезона Часть 4 Вечер в лесной избе Приветы

Зимняя рыбалка на Хариуса, особенно на лесной речке, очень интересна. И такие выезды — это всегда праздник ! А какой же праздник без вечерних посиделок. Вечер в лесной избе с друзьями , душевные разговоры под рыбацкий напиток, что может быть лучше ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283