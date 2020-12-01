В Национальной библиотеке при монтаже полов строители обнаружили необычные вещи.

Конечно, их ценность сомнительная, но для истории в музее свое место найдут. Одна из находок – репродукция иконы богоматери умиления. Как нам пояснили эксперты, изображение, судя по всему Донское. От других образов Божией Матери она отличается оголёнными до колен ножками Христа. Автором образа считается Феофан Грек — талантливый и плодовитый византийский художник, прославившийся написанием фресковой храмовой росписью. Такая икона находится ныне в иконостасе Большого собора Донского ставропигиального мужского монастыря.