Осмысление миссии Александра Невского стало темой Рождественских образовательных чтений в этом году

Встречу приурочили к 800-летия со дня рождения Великого князя Киевского и Владимирского, полководца и ещё святого. Период его правления, напомнили участники слушаний, повлиял на «гармоничное взаимодействие церкви и государства, что впоследствии объединило людей и сделало Россию многонациональным государством». И в условиях современной геополитической обстановки, опыт Великого князя, мол, как никогда актуален и важен для страны.