Торжественное собрание по случаю Дня спасателя Российской Федерации

Владимир Уйба поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательной службы с наступающим профессиональным праздником.

25 декабря Глава Республики Коми Владимир Уйба принял участие в торжественном собрании по случаю Дня спасателя Российской Федерации.

«Вы посвятили свою жизнь благородному делу – обеспечению безопасности наших граждан, — подчеркнул Владимир Уйба. – Ваша профессия требует мужества, силы духа, самоотверженности. Именно такие качества характеризуют сотрудников пожарно-спасательной службы Республики Коми. Вы – настоящие профессионалы своего дела, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Вы первыми бросаетесь в борьбу со стихией, оказываетесь в завалах разрушенных зданий, в огне пожаров и на затопленных территориях. Благодаря вам в этом году удалось избежать серьезных последствий во время масштабного весеннего половодья и пожароопасного сезона на территории республики».

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