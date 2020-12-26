Предновогодняя акция «Ёлка желаний»

«Мечтай со мной»: Владимир Уйба поможет исполнить желание четырёхлетней Ани из Сыктывкара.

Глава Республики Коми принял участие в предновогодней акции «Ёлка желаний», организованной Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Владимир Уйба снял шар с желанием девочки Ани, проживающей в Сыктывкаре. Она мечтает побывать на море.

«Новый год – это время, когда многие из нас загадывают желания и мечтают о чуде, верят в самое лучшее и доброе. И, конечно, больше всего этого праздника ждут дети. Благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполняются самые заветные мечты. И я очень рад, что могу быть сопричастным к этому новогоднему волшебству, помочь исполнить чьё-то заветное желание и подарить праздничное настроение. В этом году мне выпало желание четырёхлетней девочки Ани, и оно обязательно будет исполнено», — отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/425