Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Коми и Ассоциацией кластеров и технопарков России.

Документ подписали Глава Республики Коми Владимир Уйба и директор Ассоциации Андрей Шпиленко.

В числе основных направлений сотрудничества – создание и развитие кластеров и технопарков в целях повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала Республики Коми; развитие промышленной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечение инвесторов. Особое внимание будет уделено созданию территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности.

https://rkomi.ru/news/351