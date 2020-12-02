Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Сбербанком

Правительство Республики Коми и Сбербанк продлили соглашение о сотрудничестве в рамках развития социальных, экономических и инвестиционных проектов.

Правительство Республики Коми и Сбербанк договорились о продолжении сотрудничества, в рамках которого в регионе будут реализованы значимые социальные, экономические и инвестиционные проекты. Соглашение о сотрудничестве на 2020-2021 годы подписали Глава Республики Коми Владимир Уйба и управляющий региональным отделением Сбербанка Алина Хвищук.

В числе фокусных направлений – строительство образовательных учреждений и запуск инновационных цифровых проектов. Также планируется ряд мероприятий по привлечению инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательства, активности по повышению уровня финансовой грамотности населения и цифровизации Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/347