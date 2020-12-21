Школе села Часово исполнилось 160 лет

С юбилеем учащихся и педагогов образовательного учреждения поздравил Владимир Уйба. Как отметил Глава Коми, это учебное заведение славится своими традициями, здесь царит атмосфера любви к детям. В юбилейный год школа переехала в новое, современное здание, построенное по самым передовым технологиям, соответствующее всем стандартам и требованиям. Все учебные и административные помещения оборудованы необходимой мебелью, учебно-наглядными пособиями, электронными образовательными ресурсами, компьютерной техникой, проекторами. Здание школы подключено к Интернету.