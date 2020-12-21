Сразу семь журналистов и предпринимателей из Сыктывкара получили медали и грамоты от Президента России за бескорыстный вклад в реализацию Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Знаки отличия вручал руководитель Администрации Главы – Игорь Божков. Медали и почетные грамоты за освещение волонтерской деятельности в пик пандемии получили журналисты Дарья Юдина, Полина Романова и корреспондент нашего канала – Евгения Клаткевич.