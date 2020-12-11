Сегодня сыктывкарский «Строитель» одержал еще одну, уже шестую по счету победу в Суперлиге России

Матч с нижегородским стартом завершился со счетом 3-1. Подопечные Павла Франца открыли счет на 19 минуте. Отличился Вадим Русин. Спустя 15 минут хозяева льда заработали пенальти и Максим Ширяев «с точки» сровнял счет. Во втором тайме Алексей Башарымов вывел «Строитель» вперед. А за 20 минут до финального свистка Алексей Ничков с углового удара удвоил преимущество нашей команды. «Строитель» набирает очередные три очка и сохраняет 5 место в турнирной таблице. Следующая игра с красноярским «Енисеем» условно домашняя. Этот матч пройдет 15 декабря на резервном поле в Ульяновске.