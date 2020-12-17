Один на рыбалке с ночёвкой Часть 3 Есть НАЛИМ на новом месте КАННИБАЛИЗМ 11.12.20

Что может быть прекраснее доброго утра в лесной избе. Проснуться в полной тишине, которую изредка нарушают лишь звуки природы. Дела по хозяйству, утренний завтрак, и снова на реке. Проверку палок начал с нового места, которое порадовало двумя налимами на одной палке. Значит , возможно где то рядом налимья тропа. И надо её найти. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!