Минцифры Коми с приставкой и. о. возглавила Светлана Алябьева

Распоряжение об этом подписал Глава Коми. Ведомство новое. Оно создано отдельным распоряжением лишь 20 октября. В сфере компетенции – информатизация и информационная безопасность, связь, печать, массовые коммуникации, телерадиовещание, издательская и полиграфическая деятельность, а также навигационная деятельность и реклама. Ранее в беседе журналистами Владимир Уйба рассказал об особой значимости именно этого министерства в структуре органов власти..