Заседание сессии Государственного Совета Республики Коми

Владимир Уйба возложил на себя обязанности Председателя Правительства Республики Коми.

Об этом Глава Республики Коми объявил сегодня, 5 ноября, на заседании сессии Государственного Совета Республики Коми. На заседании Владимир Уйба также внёс на согласование законодательного органа региона кандидатуры на руководящие должности в системе органов исполнительной власти республики.

«Уважаемые депутаты, в непростых условиях формирования дефицитного республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, понимая всю ответственность за дальнейшее социально-экономическое развитие Республики Коми, возлагаю обязанности Председателя правительства Республики Коми на себя», — пояснил глава республики.

https://rkomi.ru/news/270