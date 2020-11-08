Открытие животноводческих ферм в Усть-Вымском районе

В Усть-Вымском районе открылись две новые животноводческие фермы.

Одна ферма заработала в деревне Оквад, вторая – в селе Усть-Вымь. Каждая – на 100 голов крупного рогатого скота. Со знаменательным событием местных аграриев поздравил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Фермеры Емзари Дарсалия и Соня Набиева в июле этого года получили грантовую поддержку по линии Минсельхоза Республики Коми на создание семейных ферм. Размер каждого гранта – 12,6 млн рублей. Проекты были реализованы в рекордно короткие сроки одним подрядчиком. Сегодня состоялось торжественное открытие объектов.

https://rkomi.ru/news/278