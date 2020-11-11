Владимир Уйба провёл рабочую встречу по вопросам оказания помощи инвалидам и защите их прав

Решение проблем инвалидов не приемлет долгого «бумажного» подхода. Эти решения должны проводиться и приниматься сердцем, с пониманием, что проблематика эта крайне острая и крайне важная. Таким мнением на рабочей встрече по вопросам оказания помощи инвалидам и защите их прав поделился Глава Коми. Владимир Уйба отметил: тема требует системного подхода и особого внимания как со стороны власти, так и со стороны общественности. А забота о людях с ограниченными физическими возможностями – это показатель уровня развития государственных институтов, признак зрелости и нравственного развития общества.