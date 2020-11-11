В Коми готовят новый сборник сочинений выдающихся профессиональных композиторов республики: Александра Осипова, Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы и Прометея Чисталева. В собрание войдут не только песни, изданные в разное время и малыми тиражами, но что самое интересное – совершенно новые произведения, которые по каким-то причинам никогда нигде не публиковали. Старые рукописи, написанные самими авторами от руки, нашли в национальных библиотеке и музее региона. Всего в сборник войдут 50 песен, 10 из них – ещё неизвестные жителям Коми.