Первые морозы Первый лёд на Печоре Речной Экстрим Скоро на налима Часть 2 15.11.20

Второй день морозов за -20 . Река Печора меняется на глазах. Ещё немного и будет ледостав. Начинаем рыбалку на налима. Выставлены первые палки. Сегодня после долгого отдыха вышел на работу мой трудяга Ураган. Для него начинается 4-й сезон. За три года где он только не побывал. Техника действительно достойная уважения ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!