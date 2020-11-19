Первые морозы Первый лёд на Печоре Речной Экстрим Скоро на налима Часть 1 14.11.20

Ну вот наконец то наступили долгожданные морозы. И это даёт возможность перебраться на новые места. Подняли жерлицы, которые напоследок дали нам три щуки. Сказали озеру спасибо, за возможнось порыбачить во время межсезонья. И переходим ближе к Печоре. Появились забереги. А это значит можно открывать сезон рыбалки на налима. Лёд ещё очень тонкий. Но шаг за шагом мы пробиваем дорогу. Дорогу на Печору ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!