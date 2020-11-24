Аныбская переправа с завтрашнего дня начнёт свою работу

Понтонный мост через Вычегду близ посёлка Подтыбок обеспечит близлежащие населенные пункты транспортным сообщением на несколько месяцев вперёд. Стало быть, экономить время и километры для местных вновь станет возможным. К примеру, раньше жителю местечка Аныб чтобы добраться до того же Подтыбка, нужно было сделать петлю. А это, к слову, около сотни километров. Наличие переправы же сократит расстояние в десять раз. Напомним, годом ранее конструкцию унесло шугой на пятьсот метров. Уйти ниже помешала отмель, где 60-тонная конструкция и застряла. В этом же году, к удобству жителей, мост установили на месяц раньше.