В Минстрое заявили о возобновлении строительства Республиканской инфекционной больницы, работы по которой в октябре были остановлены из-за замечаний к котловану. Текущее отставание от планов ведомство называет небольшим. С учетом контрактных сроков ввода — 31-го марта 2022 года — у подрядчика есть возможность наверстать его. Напомним, строительство нового здания началось в сентябре. Будущая больница будет рассчитана на 100 коек.