В Национальном музее открылась выставка посвященная жизни и творчеству Тамары Петкевич

Автор мемуаров о жизни в сталинских лагерях лично прошла такой на территории нашей республики. Тогда она попала в эстрадный коллектив, полностью состоящий из заключенных, где встретила любовь всей жизни – актера Николая Теслика. Роман оказался недолгим: Николай умер от туберкулеза. А Тамара в свою очередь добилась по тем временам невозможного: её суженного похоронили не в свальной яме для заключенных, а отдельно.