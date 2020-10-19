Яркий, самобытный, этнический, народный и юбилейный! В Йошкар-Оле состоялся праздник в честь 100-летия «ПЕледыш пайрЕм», праздника цветов. Обычно народное гулянье проводится после весенне-полевых работ – в июне. В этом году, в связи с пандемией, торжество перенесли на октябрь. Впервые праздник лета и природы марийский народ отмечал в очно-заочном формате. Так, дистанционно работали четыре площадки, на которых были организованы конкурсы. В оффлайн режиме прошла торжественная часть.