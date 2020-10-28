Самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом сегодня приходятся на лиц старше 60 лет

Самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения в стране сегодня приходятся на лиц старше 60 лет. Это статистика санитарных врачей. Что можно объяснить ослабленным иммунитетом. Но и категория от 30 до 49 не отстаёт. Очевидно, что именно она хуже всего соблюдает требования в части масочного режима. Если сравнивать с детьми, то это самые низкие цифры, говорят в Роспотребнадзоре – в 6 раз ниже, чем у людей старшего возраста. Именно по этой причине введение дистанционного обучения для дошкольников и учеников младших классов на сегодня не рассматривается. Смысла разобщать их нет.