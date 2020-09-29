VII Форум регионов Беларуси и России

Коми и Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 29 сентября, в рамках VII Форума регионов Беларуси и России, который в дистанционном формате проходит на площадке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Москве, подписано Соглашение между Правительством Республики Коми (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Документ скрепили подписями Глава Республики Коми Владимир Уйба и Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

https://rkomi.ru/news/94