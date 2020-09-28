Попробовать мед или свежий хлеб из печи посетителям ярмарки «Урожай 2020» в этом году не разрешили

Попробовать мед, копченое сало или свежий хлеб из печи посетителям ярмарки «Урожай 2020» в этом году не разрешили. Традиционную и так полюбившуюся покупателям дегустацию отменили из-за санитарных ограничений. Продавцам пригрозили штрафом в кругленькую сумму. И все же фермеры не жалуются. Ведь у них вновь есть возможность торговать на больших площадках. Съехались, как обычно, не только с нашей Республики, но и других регионов.