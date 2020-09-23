Данные по коронавирусу на 23 сентября

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В Коми за сутки по сообщению Роспотребнадзора диагноз COVID-19 подтвержден еще у 78 пациентов, выздоровело 67. Таким образом, сейчас в активной фазе находится 1 121 человек.

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1 комментарий

  1. Unter:
    23.09.2020 в 22:06

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