Три дня на Печоре Часть 3

1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/sjoPib1LXH4 2-я часть : https://youtu.be/Mh2gBzJg7wA Что может быть лучше доброго утра. Когда просыпаешься от лучей ясного солнышка, которые пробиваются через окно рыбацкой избы. А твоему взгляду открываются солнечные блики на Матушке — Печоре, и бескрайние просторы нашей северной природы ! Рыбалка продолжается. Сегодня едем на новые места. А это значит новые впечатления ! И никакие капризы погоды, ни сильный ветер, ни волны, ни дождь не могут помешать насладится рыбалкой на нашей северной реке ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку"