Три дня на Печоре Часть 4 В этой ЯМЕ есть РЫБА Рыбацкие БАЙКИ

1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/sjoPib1LXH4 2-я часть : https://youtu.be/Mh2gBzJg7wA 3-я часть : https://youtu.be/Jc4LyxsDBn0 Вот и наступил третий день нашей рыбалки. И мы с Григоричем всё таки нашли яму, где отлично порыбачили. Ну а так же душевно посидели под рыбацкий напиток и послушали интересные истории из жизни Ивана Григорича. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку"