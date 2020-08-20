Награждение стобалльников и призёров Всероссийской олимпиады школьников

В Коми наградили стобалльников и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

В торжественной церемонии, которая состоялась 17 августа, принял участие Владимир Уйба. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми пожелал ребятам успехов в учёбе, удачи во всех начинаниях и достижения всех поставленных целей.

«Вы стали первыми, кто заканчивал 11-ый класс в дистанционном формате, — отметил В. Уйба, — Вы получили уникальный опыт, а, значит, вы сильнее и конкурентоспособнее выпускников всех предыдущих лет. В этом году, например, сразу десять выпускников набрали сто баллов по химии. Это лучший результат за последние годы».

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 23 выпускника. Двое из них получили высшие баллы по двум предметам: у Арины Шумиловой – 100 баллов по русскому языку и химии, у Михаила Фирсова – по информатике и математике. Выпускница из Ухты Юлия Стельмах получила высший балл по ЕГЭ, а также стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

https://rkomi.ru/news/86020/