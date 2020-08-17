Совещание с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым

Владимир Уйба выступил на совещании с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Совещание было посвящено реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми озвучил ряд предложений, которые были взяты федеральным министерством на проработку.

С этого года Республика Коми активно включилась в работу по реализации мероприятий новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На её исполнение на 2020-2022 годы в бюджете республики заложено 452,3 млн рублей.

В рамках программы за счёт средств республиканского и федерального бюджета реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. На сегодняшний день предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья 14 семьям.

Наряду с данной мерой поддержки в Республике Коми сейчас прорабатывается вопрос по предоставлению субсидий из республиканского бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам на строительство или приобретение жилья на сельских территориях, что позволит снизить процентную ставку по льготному ипотечному кредитованию до 1,5 % годовых.

В связи с этим Владимир Уйба обратился к министру Дмитрию Патрушеву с предложением: рассмотреть возможность включения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам, предоставленным российским гражданам на строительство или приобретение жилого помещения на сельских территориях, нормы, предусматривающей обязательную регистрацию заёмщика в построенном или приобретённом жилье. Как отметил врио Главы Республики Коми, это будет способствовать закреплению жителей на сельских территориях, а также повышению доходности местных бюджетов.

https://rkomi.ru/news/85977/