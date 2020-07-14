Жаркая рыбалка Часть 3 Григорич лучший !!!

1-я часть Жаркой рыбалки https://youtu.be/rw9zeZs7VqY 2-я часть Жаркой рыбалки https://youtu.be/1hMLAAe6JBA Как Иван трофейную ЩУКУ ловил : https://youtu.be/YGjtU-ny7dQ Вот и на север пришла жара, да такая, что днём, под палящим солнцем невозможно рыбачить. Выходим только вечером. И только Иван Григорьевич с утра до вечера на воде. И неплохо ловит. Забил всю тару рыбой, и трофейные щуки впечатляют. Рыбалка продолжается ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283