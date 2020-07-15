Жаркая рыбалка Часть 4 Завершение

Жаркая рыбалка Часть 1: https://youtu.be/rw9zeZs7VqY Жаркая рыбалка Часть 2 : https://youtu.be/1hMLAAe6JBA Жаркая рыбалка Часть 3 : https://youtu.be/v_vnz6NhgEg Как Иван трофейную ЩУКУ ловил : https://youtu.be/YGjtU-ny7dQ Вот и подошла к концу наша Жаркая рыбалка. Решили выехать ночью, на день раньше запланированного. Так как по ведру рыбы на брата мы поймали, а в жару сохранять рыбу весьма проблематично.И ночью по прохладе ехать лучше. До свидания старинная Коми деревенька. До свидания река Печора. Мы сюда ещё обязательно вернёмся ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283