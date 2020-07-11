Жаркая рыбалка Часть 2 Ночь в старинном доме Окунь долбит

Что может быть лучше рыбацких посиделок с друзьями. А если это в глухой старинной Коми деревне,да ещё и в ночь на Ивана Купалы !Кругом тишина и таинство. Только тихие всплески воды от традиционных купаний … Ну а с утра славная рыбалка в рыбных местах. Где всё зависит только от умения рыбака … Канал Сергея "Рыбалка и охота Республика Коми" https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A Канал "САМОВАР" https://www.youtube.com/channel/UCGAzf2LCUMDSBlvLUWG20DQ Канал "Рыбалка по — мужски" https://www.youtube.com/channel/UC6RaAuMZq1isqixOiPzTK8Q На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283