Жаркая рыбалка Часть 1

Наконец то и в Коми Республику наступило лето. Закончен очередной этап сельхозработ и можно выехать на рыбалку. Открытие летнего сезона. На этот раз мои напарники, это Иван Григорьевич и Серёга. Сергей — автор молодого канала "Рыбалка и охота Республика Коми".https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A Приехал ко мне в гости. Так что заходите на канал Сергея, и подписывайтесь. Вам это ничего не стоит, а ему это будет очень приятно и создаст стимул для дальнейшего развития. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283