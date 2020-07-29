Заседание коллегии прокуратуры Республики Коми

Владимир Уйба принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Республики Коми.

Заседание состоялось 28 июля. Повестка – об итогах работы органов прокуратуры Республики Коми по укреплению законности и правопорядка за первое полугодие 2020 года.

В числе важных направлений совместной работы регионального Правительства и органов прокуратуры временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми отметил борьбу с коррупцией, контроль за исполнением бюджетного законодательства, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере строительного и жилищного надзора, соблюдение законности при начислении жителям республики платы за жилищно-коммунальные услуги и защиту трудовых прав работников предприятий.

Владимир Уйба поблагодарил работников органов прокуратуры за вклад в обеспечение соблюдения законности в республике, профессионализм, самоотдачу и принципиальную позицию в вопросах защиты прав и интересов жителей Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/85646/