Рабочая встреча с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» Павлом Курлыгиным

Владимир Уйба и Павел Курлыгин обсудили вопросы газификации и газоснабжения Республики Коми.

Павел Курлыгин проинформировал о мероприятиях по газификации Республики Коми. В 2019 году в регионе были газифицированы более тысячи домовладений. В сравнении с 2018 годом количество подключённых объектов увеличилось на 36%.

Сегодня в республике реализуется Программа газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», в рамках которой осуществляется строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей. Благодаря реализации Программы появится возможность подключения новых потребителей в 25 населённых пунктах Сыктывдинского, Сысольского, Корткеросского, Печорского районов, городских округов «Сыктывкар», «Ухта» и «Усинск». Программа реализуется за счёт средств ПАО «Газпром», регионального и муниципальных бюджетов. С 2016 по 2020 год «Газпром» инвестировал в газификацию Республики Коми более 6 млрд рублей.

https://rkomi.ru/news/85252/