Рабочая встреча с управляющим Отделением Банка России по Республике Коми Глебом Чирковым

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с управляющим Отделением Банка России по Республике Коми Глебом Чирковым.

Встреча состоялась с участием министра экономики Республики Коми Константина Плехова. Обсуждены вопросы взаимодействия между Правительством Коми и региональным Отделением Банка России; мониторинга мер государственной поддержки, реализуемых через кредитные организации; сотрудничество в области финансовой грамотности; подготовки к столетию Республики Коми.

Банк России продолжает мониторинг мер государственной поддержки, реализуемых через кредитные организации. Всего с 20.03.2020 по 23.06.2020 в кредитные организации Республики Коми поступило 3268 обращений от заёмщиков – малых и средних предприятий, в том числе 2902 обращения в рамках мер поддержки, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №№ 410, 422, от 16.05.2020 № 696, и 366 обращений по реструктуризации кредитных договоров в рамках собственных программ банков.

Динамика обращений за мерами поддержки сохраняет нисходящий тренд. Последние недели заявок подается всё меньше, что может говорить о том, что граждане и малый бизнес уже приняли решение о необходимости кредитных каникул.

По итогам совещания врио Главы Республики Коми с кредитными организациями республики скорректирована Региональная программа повышения финансовой грамотности. Отделение является активным участником данной программы, тесно взаимодействуя с Министерством экономики Республики Коми. Из ближайших совместных мероприятий запланировано участие в представлении Республики Коми на площадке цифрового марафона Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения, которое планируется провести в конце августа.

https://rkomi.ru/news/85279/