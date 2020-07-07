Новая школа на 1200 мест в Сыктывкаре

Владимир Уйба проверил готовность новой школы на 1200 мест в Сыктывкаре.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил образовательный объект в микрорайоне Орбита, разрешение на ввод в эксплуатацию которого планируется получить до 10 июля.

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда – в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.

https://rkomi.ru/news/85220/